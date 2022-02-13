Президент ФРГ Штайнмайер переизбран на второй срок

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер переизбран не второй срок. Трансляцию заседания Федерального собрания ФРГ вели местные телеканалы.
Делегатами собрания выступили 1 472 человека. В ходе голосования Штайнмайер набрал 1 045 голосов. Его кандидатуру изначально поддержали практически все партии.
Также на пост президента Германии были выдвинуты Макс Отте от партии "Альтернатива для Германии", Герхард Траберт от "Левой партии" и Штефани Гебауер от свободных избирателей.
Ранее издание Spiegel сообщало, что экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель предложили работу в Организации Объединенных Наций. Журналисты издания ссылались на dpa, которое указывало, что информацию предоставили источники в ООН.
Письмо с соответствующей просьбой Меркель направил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он предложил ей возглавить консультативный орган высокого уровня по глобальным общественным благам, которые приносят пользу всему человечеству.
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