Президент ФРГ Штайнмайер переизбран на второй срок

Фото: AP Photo/Michael Sohn

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер переизбран не второй срок. Трансляцию заседания Федерального собрания ФРГ вели местные телеканалы.

Делегатами собрания выступили 1 472 человека. В ходе голосования Штайнмайер набрал 1 045 голосов. Его кандидатуру изначально поддержали практически все партии.

Также на пост президента Германии были выдвинуты Макс Отте от партии "Альтернатива для Германии", Герхард Траберт от "Левой партии" и Штефани Гебауер от свободных избирателей.

Ранее издание Spiegel сообщало, что экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель предложили работу в Организации Объединенных Наций. Журналисты издания ссылались на dpa, которое указывало, что информацию предоставили источники в ООН.

Письмо с соответствующей просьбой Меркель направил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он предложил ей возглавить консультативный орган высокого уровня по глобальным общественным благам, которые приносят пользу всему человечеству.

