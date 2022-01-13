Лукашевич заявил, что РФ разочарована итогами заседания постсовета ОБСЕ

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Россия разочарована итогами заседания постсовета ОБСЕ в Вене, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Москва ожидала предметных и всесторонних обсуждений.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не видит оснований для новых встреч с США и НАТО по гарантиям безопасности. По его словам, Вашингтон и его союзники не готовы идти навстречу ключевым требованиям России.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал неудачными переговоры РФ и США по гарантиям безопасности. Он заявил, что Москва крайне негативно относится к проекту новых антироссийских санкций со стороны Соединенных Штатов. По словам Пескова, это затрудняет ход переговоров.

