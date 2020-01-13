В Госдуме назвали срок окончания военной гегемонии США в мире

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

Первый зампред комитета по обороне Госдумы Александр Шерин считает, что России и Китаю необходимо сохранять темпы ввода в эксплуатацию новейших разработок. Это, по его словам, приведет к окончанию военной гегемонии США в мире, передает ИА "НСН".

Депутат отметил, что Китай хорошо прогрессирует в сфере военных технологий, добавив, что ежегодно страна увеличивает расходы на оборонный комплекс на 10 процентов. По его словам, Китай находится на лидирующих позициях в списке по росту экономики и численности населения.

При этом Шерин отметил, что Россия также демонстрирует хороший результат в этой сфере. Он привел в пример подводный атомный флот, перспективные ракетные программы.

"Российские ракеты, которые несут боевое дежурство, могут преодолевать все существующие системы ПРО США. Дальность полета критическая не только для американских военных баз, которые находятся по всему миру, но и для территории США", – пояснил парламентарий.

В конце декабря прошлого года Владимир Путин заявил, что доля современных вооружений в ядерной триаде России достигла 82 процентов. Глава государства отметил значительные успехи деятельности Вооруженных сил Российской Федерации за 2019 год. В частности, были усовершенствованы системы взаимодействия и связи, разведки и электронной борьбы, а также на вооружение взяты новейшие технологии по работе с информацией.

По существующим программам к концу 2020 года уровень оснащения армии и флота современным оружием и техникой должен составить не менее 70 процентов. Глава государства заявил, что российская техника обязательно должна превосходить зарубежные образцы.

