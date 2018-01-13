Земан получил лидерство на выборах президента Чехии

13 января, 18:10
Фото: ТАСС/Vaclav Pancer
Президент Чехии Милош Земан стал лидером первого тура выборов главы государства с 40,7 процента голосов. Таковы результаты после подсчета бюллетеней на 75 процентах избирательных участков, сообщает Чешское статуправление (ЧСУ).
"Второе место занимает экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош, у него 25,5 процента голосов", − цитирует текст сообщения ЧСУ РИА Новости. Уточняется также, что остальные семь кандидатов получили от 0,5 процента до 9,6 процента голосов избирателей.
Выборы президента проходили в Чехии 12 и 13 января. В них участвовало примерно 60 процентов зарегистрированных избирателей. Отмечается, что, если ни один из девяти претендентов не наберет более 50 процентов голосов в первом туре выборов, то через две недели проведут второй тур.
Как сообщили в ЧСУ, за Земана голосовали главным образом жители сел и небольших городов, а кандидатуре Драгоша чаще отдавали предпочтение в крупных городах, в том числе − в Праге.
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