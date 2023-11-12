ВКС РФ уничтожили в Сирии подземные укрытия и лагеря подготовки террористов

Фото: Министерство обороны РФ

ВКС РФ 11 ноября уничтожили в сирийской провинции Идлиб подземные укрытия и лагеря подготовки террористической группировки Джебхат ан-Нусра (запрещена в РФ). Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"Одиннадцатого ноября ВКС России нанесли авиационные удары в провинции Идлиб по объектам незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск", – приводит его слова РИА Новости.

Кулить уточнил, что были уничтожены подземные укрытия и лагеря подготовки террористов. По его словам были уничтожены 34 боевика и ранены более 60.

Ранее замруководителя ЦПВС рассказал, что воздушно-космические силы РФ нанесли удары по объектам боевиков в провинции Идлиб, поразив опорный пункт и подземное укрытие террористов.

До этого стало известно, что ВКС РФ осуществили авиаудары по объектам боевиков, поразив два подземных укрытия и склад с комплектующими для БПЛА в Идлибе.