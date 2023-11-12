Байден назвал приоритетом восстановление связи между ВС США и НОАК

Фото: depositphotos/etienjones

Президент США Джо Байден решительно настроен на восстановление связей между американскими силами и Народно-освободительной армией Китая (НОАК). Он назвал данную задачу приоритетом, сообщил его помощник по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Он считает, что наличие связи между военными необходимо для ответственного управления конкуренцией США и Китая, недопущения того, чтобы конкуренция превратилась в конфликт", – цитирует его CBS.

11 ноября СМИ сообщили, что Байден планирует провести с председателем КНР Си Цзиньпинем "жесткие разговоры" по поводу вопросов двусторонних отношений, в том числе о связях Пекина с Тегераном и его роли в конфликте на Украине. По словам источников, Байден намерен убедить Китай оказать влияние на Иран, чтобы последний "не стремился к эскалации или распространению насилия на Ближнем Востоке".

До этого стало известно, что вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн и министр финансов США Джанет Йеллен на встрече в Сан-Франциско договорились содействовать продвижению китайско-американского торгово-экономического диалога. В ходе состоявшихся консультаций стороны указали на необходимость устранения разногласий между Штатами и Китаем.

Ранее сообщалось, что США получили от Китая заверения о готовности расширить доступ американских компаний к своему рынку в будущем.

Телефонный разговор Байдена и Си Цзиньпина в ближайшее время не планируется – СМИ