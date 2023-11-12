Путин на неделе встретится с членами УИК и избиркомов

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин на следующей неделе встретится с членами ЦИК РФ и избиркомов. Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

"И с теми, над кем нет начальников, встретится президент – сотрудники избирательных комиссий страны", – сказано в программе.

Также ожидается, что президент РФ примет участие в Культурном форуме в Санкт-Петербурге и проведет совещание с членами Совбеза.

Ранее СМИ сообщили, что прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным запланирована на 14 декабря. Эта дата, по информации источников, рассматривается в качестве основной. Встреча с российским лидером пройдет в преддверии выборов президента. Они запланированы на 17 марта 2024 года.

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