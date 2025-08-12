Мединский вручил звезду Героя России внуку Алексея Береста, штурмовавшего Рейхстаг

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский вручил медаль "Золотая звезда" Героя России внуку участника штурма Рейхстага и установки Знамени Победы Алексея Береста. Об этом сообщает Life.ru.

"Все мы знали, что группа тех, кто водружал знамя на Рейхстаг, состояла из трех человек, в их числе Берест. По решению президента России (Владимира Путина. – Прим. ред.) несколько дней назад восторжествовала справедливость. Мне выпала честь передать "Золотую звезду" Героя России его внуку и родственникам", – отметил Мединский.

Глава РВИО также подчеркнул, что в российской истории "были и будут герои, которых не надо выдумывать".

Вручение медали прошло в Музее военной формы. Во время мероприятия Мединский объявил минуту молчания в память о советских героях.

Путин присвоил звание Героя России Алексею Бересту 17 июля. Награда была присуждена за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны (ВОВ).

В 1945 году Берест командовал группой бойцов, в которую входили Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Под его руководством те выполнили боевую задачу по водружению Знамени Победы на крыше Рейхстага.

В отличие от других участников водружения Знамени, он не получил звания Героя СССР, так как уже был награжден орденом Красного Знамени и орденом Отечественной войны I степени.