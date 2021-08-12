Лавров прокомментировал слова Лукашенко об условиях признания Крыма российским

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об условиях признания суверенитета России над Крымом. Дипломат напомнил белорусскому лидеру, что полуостров является частью Союзного государства, куда входят Россия и Белоруссия.

"У нас есть договор о Союзном государстве с Белоруссией, с 1999 года он действует. В соответствии с этим договором территорией Союзного государства является территория Республики Беларусь и РФ в соответствии с их законодательством", – сказал Лавров.

Он объяснил, что согласно законодательству РФ Республика Крым является частью России, а значит, входит в состав Союзного государства точно так же, как и остальные территории страны.

9 августа во время так называемого "Большого разговора" – пресс-конференции с президентом Белоруссии – Лукашенко заявил, что признает Крым российским, когда "последний олигарх России начнет поставлять туда продукцию".

После этого депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что данное высказывание Лукашенко вызывает недоумение и не соответствует союзническому статусу республики.

