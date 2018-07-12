Лимузин проекта "Кортеж" доставили в Хельсинки перед встречей Путина и Трампа

12 июля, 16:39
Новый российский лимузин Aurus ("Аурус") проекта "Кортеж" доставили в Финляндию перед двусторонней встречей президентов России и США. Запланированный саммит состоится 16 июля в Хельсинки, передает ТАСС.
Автомобиль транспортировали в аэропорт "Хельсинки-Вантаа" из России на самолете Ил-76.
Проект "Единая модульная платформа", известный как "Кортеж", предполагает создание линейки автомобилей с четырьмя моделями кузова на базе единой платформы. Он осуществляется по распоряжению правительства с 2013 года. Единственным исполнителем заказа стал ФГУП "НАМИ". Ключевая задача проекта – создать лимузин для первого лица государства.
Владимир Путин впервые воспользовался новым отечественным лимузином в этом году во время церемонии вступления в должность. С тех пор глава государства несколько раз использовал его для перемещений по Москве. Коммерческие продажи автомобилей Aurus стартуют в 2019 году.
Ранее американский лидер заявил, что воспринимает Владимира Путина не как врага, а как соперника, который однажды станет другом.
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