Лимузин проекта "Кортеж" доставили в Хельсинки перед встречей Путина и Трампа

Новый российский лимузин Aurus ("Аурус") проекта "Кортеж" доставили в Финляндию перед двусторонней встречей президентов России и США. Запланированный саммит состоится 16 июля в Хельсинки, передает ТАСС.

Автомобиль транспортировали в аэропорт "Хельсинки-Вантаа" из России на самолете Ил-76.

Проект "Единая модульная платформа", известный как "Кортеж", предполагает создание линейки автомобилей с четырьмя моделями кузова на базе единой платформы. Он осуществляется по распоряжению правительства с 2013 года. Единственным исполнителем заказа стал ФГУП "НАМИ". Ключевая задача проекта – создать лимузин для первого лица государства.

Владимир Путин впервые воспользовался новым отечественным лимузином в этом году во время церемонии вступления в должность. С тех пор глава государства несколько раз использовал его для перемещений по Москве. Коммерческие продажи автомобилей Aurus стартуют в 2019 году.

Ранее американский лидер заявил, что воспринимает Владимира Путина не как врага, а как соперника, который однажды станет другом.