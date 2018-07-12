Трамп заявил о надежде когда-нибудь стать другом Путина

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что воспринимает президента России Владимира Путина не как врага, а как соперника, который однажды станет другом, передает РИА Новости.

"Вопрос не в том, друг он или враг, он соперник. Он представляет Россию, а я представляю Соединенные Штаты Америки. Может быть, он однажды станет другом", — сообщил президент США в беседе с журналистами.

Президенты двух стран проведут саммит 16 июля в Хельсинки. Повесткой встречи станут возможные перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной политики.