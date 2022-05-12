В МИД РФ назвали нонсенсом попытки исключить Москву из решения ближневосточных кризисов

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Попытки исключить Россию из решения любых ближневосточных кризисов являются политическим нонсенсом, заявили в министерстве иностранных дел РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Любые попытки выключить Россию из процесса решения палестино-израильского, сирийского или любого другого ближневосточного кризиса – политический нонсенс", – говорится в заявлении.

В дипведомстве отметили, что организаторы заседания Временного координационного комитета по оказанию помощи Палестине, который прошел 10–11 мая в Брюсселе, не пригласили Россию принять участие в данном мероприятии. В МИД считают, что это решение было принято в соответствии с антироссийскими установками.

"Данное решение западных функционеров вызывает в Москве сожаление и непонимание", – указано в сообщении.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди заявил, что российские власти не хотят войны в Европе.