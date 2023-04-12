Париж заблокировал решение Евросоюза о финансировании поставок боеприпасов Киеву – СМИ

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Париж заблокировал инициативу, которая требует единогласности членов Евросоюза, по вопросу финансирования поставок боеприпасов Киеву. Об этом информирует польское агентство РАР со ссылкой на высокопоставленный источник в структурах ЕС.

"Франция блокирует решение Евросоюза о финансировании поставок боеприпасов Украине. Она хочет среди прочего, чтобы рефинансирование было возможно не только в случае боеприпасов, но и ракет, даже в ситуации, когда Украина таких ракет не просит", – говорится в сообщении.

В марте прошел саммит ЕС в Брюсселе, участники решили поставить Украине боеприпасы на 2 миллиарда евро. Средства предполагается взять из Европейского фонда мира. Речь идет в том числе об артиллерийских снарядах крупных калибров. Половину средств должны пустить на возмещение поставок боеприпасов со складов государств – членов Евросоюза.

При этом на данный момент на этих складах находится мало снарядов, в связи с чем появилось предложение о закупках за пределами Евросоюза. Именно против этого и выступила Франция.

В издании отметили, что существует еще одна проблема, которая заключается в распределении второго миллиарда евро. Его хотят выделить на совместные заказы боеприпасов в европейской промышленности, то есть фактически в Польше, Франции и Германии.

Париж заблокировал решение ЕС перед пасхальными праздниками. Согласно проекту, боеприпасы должны быть возмещены лишь в зависимости от спроса, предъявляемого Украиной. Однако Франция пожелала без объяснения причин вычеркнуть эту запись, отметили авторы материала.

По словам источника издания, за подобным решением Парижа может быть скрыто лоббирование оружейных компаний. Речь идет о создании механизма принудительного заказа определенного снаряжения, в котором Киев может не нуждаться.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой государства Евросоюза не смогли договориться о том, как заключать контракты по закупке боеприпасов для Украины – только с компаниями из ЕС или же и с другими странами. Источник заявил, что Франция настаивает на произведении боеприпасов исключительно странами союза, ее поддерживают Греция и Кипр.

Поставки боеприпасов Украине задерживают из-за нехватки взрывчатых веществ в ЕС – СМИ

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