МИД РФ предупредил об угрозах для гражданского авиасообщения из-за поставок Украине ПЗРК

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Поставки Украине западных переносных зенитных и противотанковых ракетных комплексов (ПЗРК и ПТРК) грозят безопасности гражданского авиасообщения во всем мире. Об этом сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел России.

В ведомстве обратили внимание на то, что попадающее на Украину западное вооружение, в том числе ПЗРК и ПТРК, из-за высокого уровня коррупции в этой стране распространяется в дальнейшем по всему миру.

Оружие оказывается в зонах других региональных конфликтов или даже попадает в руки оргпреступности, террористов и экстремистов, добавили в МИД.

"Скоро впору будет ставить вопрос о безопасности гражданского авиасообщения в мире, в том числе над Европой", – отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что именно из западного оружия происходит уничтожение мирных жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Под систематическими обстрелами ВСУ находятся жилые районы городов, гражданская инфраструктура и прочее.

Любые рассуждения Евросоюза о своей миротворческой роли в нынешних условиях являются лицемерными, поскольку ЕС не предпринимает никаких усилий в сторону политического урегулирования конфликта, отметили в МИД РФ.

"Более того, Евросоюз уже де-факто участвует в конфликте на Украине. Обеспечивает политическое прикрытие любых преступлений, провокаций и инсценировок, осуществляемых украинским режимом", – сообщили в ведомстве.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что вооружение, которое поставляется Украине западными странами, уже стало появляться в европейских и африканских государствах в арсеналах местной организованной преступности.

По словам дипломата, появление западного оружия в Европе и у организованных преступных группировок признают в том числе сотрудники европейской полиции.

Эксперт оценил ситуацию с поставками вооружений Украине

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