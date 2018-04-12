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В мире

12 апреля 2018, 21:55

Италия не будет вводить войска в Сирию

политика за рубежом

Фото: AP/Hassan Ammar

Италия решила не вводить войска в Сирию, однако предоставят союзникам логистическую поддержку, заявил премьер-министр страны Паоло Джентилони, сообщает "Газета.ру".

В разговорах с главами союзных стран премьер подтвердил "твердое осуждение" нарушений прав человека и насилия, которое применяется против мирного населения Сирии.

Также ситуацию в САР в ходе телефонного разговора обсудили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Ранее Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что целью США в Сирии является победа над запрещенной в РФ и других странах террористической организацией "Исламское государство". При этом США не будут ввязываться в гражданскую войну в стране.

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