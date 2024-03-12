Байден, обвинивший спецпрокурора в смерти сына, сам заговорил о нем – СМИ

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Американский президент Джо Байден сам начал разговор о смерти своего сына Бо во время интервью с расследовавшим ненадлежащее хранение секретных документов спецпрокурором Робертом Хером, однако позже глава Белого дома обвинил прокурора в данном вопросе. Об этом сообщает Washington Post.

Согласно расшифровке разговора, президент США поднял тему смерти сына для описания влияния этой ситуации на решение не баллотироваться в 2016 году.

"Он умер в 2015?" – спросил Байден.

Газета отметила, что расшифровка противоречит словам лидера страны, который заявил, что не помнит даты смерти своего сына. Байден, комментируя отчет спецпрокурора о проблемах с памятью, указал, что не считает вопрос об этом их делом. Американский президент также возмутился этой теме.

Издание добавило, что обвинения главы Белого дома также противоречат реальной ситуации, так как тему смерти Бо Байдена поднял сам лидер страны.

Ранее Байден рассказал, что в 2021 году ему удалось пообщаться с канцлером Германии Гельмутом Колем, который скончался еще в 2017 году. За несколько дней до этого, президент США заявил, что недавно общался с президентом Франции Франсуа Миттераном, который умер в 1996 году.



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