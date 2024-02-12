Глава Киргизии призвал США не вмешиваться в дела республики

Фото: 123RF/sezerozger

Глава Киргизии Садыр Жапаров попросил у США и других иностранных государств перестать вмешиваться в дела республики, а также начать объективно рассматривать ситуацию с правами и свободами человека. Соответствующее письмо американскому госсекретарю Энтони Блинкену опубликовал пресс-секретарь президента Аскат Алагозов, передает АКИpress.

"Я также хочу подчеркнуть, что мы выступаем за равноправное сотрудничество и готовы работать вместе со всеми странами и международными партнерами, в том числе и с США", – подчеркнул Жапаров.

Блинкен ранее выразил обеспокоенность из-за обсуждения в Киргизии закона о неправительственных организациях (НПО), который, по словам госсекретаря, отрицательно скажется на состоянии гражданского общества республики.

В связи с этим Жапаров заявил, что немногие, но "громогласные" сообщества НПО, которые спонсируются за рубежом, спекулируют на проблемах, из-за чего иностранные структуры тратят на них деньги налогоплательщиков США и Европы. Также он указал на то, что НПО часто распространяют недостоверные сведения среди граждан, что приводит к судам.

"В связи с чем я предлагаю провести аудит использования финансовых средств НПО, финансируемыми правительственными организациями США, хотя бы за последние 10 лет", – предложил глава Киргизии.

Жапаров также пригласил госсекретаря США в Бишкек, чтобы он самостоятельно убедился в обеспечении прав и свобод человека, которые защищены конституцией и законами республики.

На данный момент в парламенте Киргизии законопроект, в рамках которого спонсирующиеся из-за границы и занимающиеся политикой НПО будут помечаться статусом "иностранный представитель" и вноситься в спецреестр, еще обсуждается.

Ранее сообщалось, что американский Госдепартамент профинансирует проекты по развитию демократических институтов и гражданского общества в Киргизии. Ведомство готово предоставить гранты заинтересованным сторонам.

Из документа следует, что одна из приоритетных тем для конкурсных заявок – "продвижение демократических институтов". Госдеп США рассчитывает, что проводимые в рамках проектов мероприятия еще расширят сотрудничество между населением и госорганами по вопросам "надлежащего управления", в том числе повысится потенциал не менее 20 сельских НПО для работы с местными органами власти.