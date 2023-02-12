Зеленский создал Черниговскую городскую военную администрацию

Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский подписал документ о создании Черниговской городской военной администрации. Указ опубликован на официальном сайте украинского президента.

"Образовать Черниговскую городскую военную администрацию Черниговского района Черниговской области", – говорится в сообщении.

Президент Украины поручил генеральному штабу украинских войск, Черниговской областной государственной администрации провести мероприятия, которые связаны с созданием военной администрации. Документ вступил в силу со дня его размещения – 7 февраля.

Ранее Зеленский подписал указ, усиливающий уголовную ответственность солдат за невыполнение боевых приказов. Так, оставление воинской службы в условиях военного положения будет наказываться лишением свободы.

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