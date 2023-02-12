Разведчик ЗВО заявил, что ВСУ стали использовать новые виды мин в районе Кременной

Фото: Минобороны РФ

Украинская сторона стала задействовать новые виды мин на кременском участке фронта в Донбассе. Об этом рассказал разведчик Западного военного округа.

"Обычные лепестки разбрасывают и какие-то новые, мы таких раньше не видели, люди, которые здесь уже достаточно долго таких не наблюдали. Ждем пока саперы посмотрят", – цитирует его РИА Новости.

Разведчик добавил, что бойцы ВСУ устанавливают мины с помощью кассетных боеприпасов.

Ранее солдат с позывным Горец рассказал, что российские разведчики ЗВО захватили позиции украинской стороны. Их обороняли в том числе и наемники из Польши. Военнослужащий объяснил, что с этой позиции открывается хороший обзор.

По его словам, во время сражения, а также в захваченной радиостанции были слышны как украинские, так и польские речи.

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