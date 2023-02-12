Россия и Саудовская Аравия начали работу по расширению ВТС

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Россия и Саудовская Аравия начали деятельность по вопросу расширения военно-технического сотрудничества. Об этом рассказал российский посол в Эр-Рияде Сергей Козлов.

Он отметил, что в Королевстве появилась необходимость диверсификации оборонных возможностей. С помощью расширения географии военно-технического сотрудничества с другими странам Саудовская Аравия планирует реализовать эти потребности.

"Соответствующая работа на данном направлении в последнее время значительно активизировалась. В частности, об этом свидетельствуют регулярные двусторонние контакты, включая такой рабочий формат, как совместная российско-саудовская межправительственная комиссия по военно-техническому сотрудничеству", – цитирует Козлова РИА Новости.

По мнению дипломата, поиск саудовцами новых партнеров связан с угрозами американской стороны организовать переоценку параметров отношений с Саудовской Аравии. Козлов отметил, что США были недовольны решением ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Также Вашингтон не оценил самоуправство Эр-Рияда.

При это Саудовская Аравия и США все еще осуществляют партнерство в области военно-промышленной сферы.

Ранее начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов в ходе брифинга по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США, заявил, что Минобороны РФ помогло предотвратить военно-биологические программы Штатов на Украине. По его словам, из-за нереализации данных программ Вашингтон переносит эксперименты в государства Центральной Азии и Восточной Европы.

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