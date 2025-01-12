Экс-посол Макфол назвал позором решение компаний США уплачивать налоги в РФ

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Бывший посол США в России Майкл Макфол назвал "абсолютным позором" выплату американскими компаниями налогов в бюджет России. Об этом пишет Newsweek.

Ранее стало известно, что компании из США принесли налогов в бюджет России на сумму в 1,2 миллиарда долларов. По мнению Макфола, решение более чем 100 компаний из США остаться в России является позором и помогает спонсировать проведение спецоперации на Украине.

Ранее США объявили о новых антироссийских санкциях. Они затронут компании "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", "Ингосстрах", "Альфастрахование" и некоторые другие фирмы. В частности, ограничениям подвергнуты более чем 30 российских нефтесервисных компаний: "РН-Бурение", "Технологии ОФС", "РН-ГРП", "РН-Сервис", "РН-Ванкор" и другие.

Кроме того, санкции введены против Московского, Киришского и Омского НПЗ и 183 нефтяных танкеров, многие из которых входят, как утверждают в Вашингтоне, в "теневой флот" России.

