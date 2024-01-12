В Британии рассказали о шоке в НАТО после ударов России по Украине

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Нанесение российской армией массированных ударов по военной инфраструктуре Украины спровоцировало шокирующую реакцию у членов НАТО. Об этом сообщил аналитик Великобритании Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

По словам эксперта, за последние три недели Вооруженные силы России нанесли три раза ряд мощных и разрушительных авиаударов, которые вызвали в НАТО шок.

"Это вызвало шок во всем Североатлантическом альянсе и, очевидно, внутри самой Украины, и даже сам Зеленский заявляет, что система ПВО находится на грани истощения", – заявил Меркурис.

Как утверждает аналитик, НАТО предоставило Вооруженным силам Украины почти треть собственных зенитных ракет и одни из лучших радаров, чтобы усилить украинскую противовоздушную оборону, но это не помогло во время того, как Россия наносила удары.

Ранее бывший полковник СБУ Олег Стариков рассказал, что ВС РФ нанесли удары по ПВО и инфраструктуре Украины. Эксперт подчеркнул, что ключевыми объектами, кроме установок противовоздушной обороны Киева, стали инфраструктурные сооружения и военные базы украинской армии во время атаки.



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