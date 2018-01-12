ГД приняла законопроект о возможности признания физлиц СМИ-иноагентами

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает СМИ, выполняющие функции иноагента, для работы в РФ учреждать российское юридическое лицо, а также позволяет признавать СМИ-иноагентами физических лиц.
"В случае признания иностранного СМИ выполняющим функции иностранного агента организация распространения на территории РФ предназначенных для неограниченного круга лиц печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных сообщений и материалов такого иностранного СМИ (в том числе с использованием сети интернет) осуществляется учрежденным им российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента", – говорится в документе, передает ТАСС.
Депутаты представили законопроект, по которому признанные иноагентами СМИ должны будут учредить юридическое лицо в РФ, чтобы распространять свою продукцию, 19 декабря.
Ранее Госдума запретила американским СМИ-иноагентам посещать нижнюю палату парламента. Такой же запрет ввели в Совете Федерации.
Меры были приняты в ответ на решение США зарегистрировать несколько российских СМИ в качестве иностранных агентов на территории Штатов.
Так же ранее сообщалось, что нарушителям закона о СМИ-иноагентах может грозить штраф до 5 миллионов рублей. В Госдуму был внесен документ, в котором прописаны наказания за несоблюдение новых норм.
Закон о СМИ-иноагентах 25 ноября подписал Владимир Путин. Госдеп США призвал Москву не применять новый закон. В ответ дипмиссия в США потребовала от Вашингтона прекратить преследовать российских журналистов.
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