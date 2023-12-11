ВС РФ успешно применяют "Калибры" и "Искандеры" против украинской армии – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС РФ эффективно атакуют украинскую армию посредством крылатых ракет "Калибр" и оперативно-тактических комплексов "Искандер". Об этом рассказал журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt.

По его словам, под Харьковом и в самом городе были слышны удары.

"Вероятно, прилетело множество дронов, <...> затем были использованы крылатые ракеты "Калибр" и ракетный комплекс "Искандер". <...> Мы видим, что русские оказывают колоссальное давление, и оно будет только расти", – поделился он.

Вместе с тем Ваннер рассказал, что удары, помимо позиций бойцов противника, приходятся на объекты украинской критической инфраструктуры.

Поздно вечером 10 декабря СМИ писали о взрывах в городе Южный в Одесской области. На тот момент в регионе действовала воздушная тревога. По данным прессы, там работала ПВО. Также сигналы предупреждения звучали в Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях.

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