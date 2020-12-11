Time назвал Байдена и Харрис "Человеком года"

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"Человеком года – 2020", по версии американского журнала Time, стали кандидат в президенты США Джо Байден и кандидат в вице-президенты Камала Харрис, сообщает RT.

"У Байдена было свое собственное видение, он задал тон и стал победителем", – заявили в редакции Time.

Там отметили, что Байден и Харрис смогли одновременно предложить американцам и реставрацию, и обновление США, на что те ответили своим выбором.

Ранее Time обнародовал короткий список претендентов на звание "Человек года".

Помимо Байдена и Харрис, на него претендовали президент США Дональд Трамп, главный инфекционист США Энтони Фаучи вместе с медиками, боровшимися весь год с пандемией COVID-19, а также "Движение за расовую справедливость", заявившее о себе в ходе массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских в мае 2020 года.

В 2019 году "Человеком года" была признана экоактивистка из Швеции Грета Тунберг.