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Военные Вооруженных сил Украины с обмундированием и подготовкой попали в плен и прикинулись мобилизованными. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ со ссылкой на врио командира третьей мотострелковой роты российской группировки войск "Днепр" Золто Арсаланова.

"Эти подразделения, которые вышли к нам, они являются военнослужащими 36-й бригады морской пехоты, это подготовленные военнослужащие, которые хоть и называют себя мобилизованными, но по ним видно, что и обмундирование, и подготовка, и вооружение, все указывает на то, что они были подготовлены", – объяснил он.

Как отметил солдат, группа военных РФ нанесла поражение первой группе ВСУ, которая попыталась высадиться. Он отметил, что ситуация на херсонском направлении является напряженной, однако ВС РФ не дают ВСУ закрепиться на левом берегу реки.

9 ноября силами личного состава мотострелковой роты под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова были ликвидированы украинские бойцы из 36-й бригады морской пехоты. Это подтвердили в Минобороны РФ.

Днем ранее стало известно, что ВС РФ за последнюю неделю осуществили 11 групповых ударов с помощью высокоточного оружия и БПЛА по аэродромам, арсеналам и базам горюче-смазочных материалов (ГСМ) ВСУ. В Минобороны России заявили, что все объекты были уничтожены.

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