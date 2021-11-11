Правительство Чехии подало в отставку

11:07
Фото: ТАСС/Igor Zehl/CTK via ZUMA Press
Правительство Чехии во главе с премьер-министром Андреем Бабишем подало в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.
О данном решении объявил сам Бабиш на пресс-конференции.
"Вчера состоялось организационное заседание нового состава парламента, избраны его руководящие органы. В связи с этим я направил президенту республики Милошу Земану письменное прошение об отставке нашего кабинета", – заявил он.
Бабиш ожидает, что Земан поручит членам прежнего кабмина продолжать выполнение обязанностей до тех пор, пока не будет сформирован новый.
9 ноября президент Чехии Милош Земан поручил главе Гражданской демократической партии (ГДП) Петру Фиале сформировать новый кабинет министров по итогам прошедших парламентских выборов. Их победителем стала коалиция "Вместе", в которую входят ГДП, Христианско-демократическое движение и движение ТОР 09.
Новый кабмин, в соответствии с соглашением между двумя либеральными коалициями, будет опираться на парламентское большинство. Предполагается, что пост премьер-министра Чехии может занять лидер ГДП Петр Фиала.
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