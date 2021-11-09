Президент Чехии поручил сформировать новый кабмин

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Президент Чехии Милош Земан поручил главе Гражданской демократической партии Петру Фиале сформировать новый кабинет министров. Об этом сообщает РИА Новости.

"Президент республики Милош Земан поручил во вторник, 9 ноября 2021 года, Петру Фиале сформировать новое правительство страны", – рассказал пресс-секретарь президента Иржи Овчачек.

Ранее в Чехии прошли парламентские выборы. Их победителем стала коалиция "Вместе", в которую входят Гражданская демократическая партия (ГДП), Христианско-демократическое движение и движение ТОР 09.

Новый кабмин, в соответствии с соглашением между двумя либеральными коалициями, будет опираться на парламентское большинство.

Предполагается, что пост премьер-министра Чехии может занять лидер ГДП Петр Фиала.

В октябре стало известно, что новая правящая коалиция Чехии планирует пересмотреть отношения между этой страной и Россией с Китаем. Об этом рассказал член рабочей группы по подготовке программы Мартин Дворжак.