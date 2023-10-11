Захарова ответила на слова МИД Швейцарии о диалоге с Россией

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Отношения между Москвой и Берном были обрушены по вине швейцарской стороны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление пресс-секретаря МИД Швейцарии Пьер-Алена Эльчингера.

Эльчингер ранее заявил, что из-за начала спецоперации диалог между РФ и Швейцарией "был сильно ограничен, но не полностью прерван". Он напомнил, что в сентябре 2022 года в Нью-Йорке главы МИД стран Сергей Лавров и Иньяцио Кассис провели беседу на полях недели высокого уровня.

Однако, по словам Захаровой, попытка швейцарской стороны выдать взаимодействие между странами годичной давности не прошла.

"Отношения (с РФ) по вине Берна обрушены. Ален, придумайте историю поправдоподобнее", – написала дипломат в своем телеграм-канале.

До этого в Швейцарии выступили против членства в группе G7 по санкциям против РФ. Там решили, что сотрудничество с группой работает удовлетворительно и не принесет пользы.



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