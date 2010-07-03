Трамп объявил о намерении назначить Салливана послом в РФ

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Президент США Дональд Трамп предложил первого заместителя госсекретаря Джона Салливана на пост посла в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию американского президента.

Если его кандидатуру утвердит сенат США, то Салливан станет послом в РФ. Салливан – второй по значимости руководитель Госдепартамента США, выше него – госсекретарь Майк Помпео.

Ранее посол США в России Джон Хантсман подтвердил завершение своей дипломатической миссии.

Салливану на посту первого заместителя госсекретаря США часто приходилось заниматься вопросами, связанными с Россией. В том числе он участвовал в дискуссиях о контроле над вооружениями. Он начал работать на посту первого заместителя госсекретаря США 24 мая 2017 года. Салливан поработал в двух предыдущих администрациях на ключевых позициях в министерствах юстиции, обороны и торговли. В 1992 году стал заместителем главного юрисконсульта избирательной кампании Джорджа Буша-старшего.

В 2004 году министр обороны Дональд Рамсфелд назначил Салливана заместителем главного юрисконсульта Минобороны США. С 2005 по 2008 год он был главным юрисконсультом министерства торговли. С 2007 по 2009 год –заместителем министра торговли США.

Салливан родился в Бостоне, штат Массачусетс, получил степень бакалавра в университете Брауна и степень доктора права в Школе Колумбийского университета.

