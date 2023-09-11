Нарышкин заявил об угрозе для РФ со стороны Польши и Прибалтики

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Угроза для России со стороны Польши и Прибалтики все еще существует, заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе открытия памятника основателю советской разведки Феликсу Дзержинскому в штаб-квартире СВР он заявил, что монумент является точной, несколько уменьшенной копией знаменитой скульптуры выдающегося советского деятеля. Менять направление взгляда героя этого памятника создатели не имели права, уточнил он.

"А то, что угрозы нашей стране, нашим гражданам со стороны северо-запада (остаются. – Прим. ред.) – да, это очевидно", – заявил Нарышкин.

Ранее он сообщил, что после распада СССР Россия без каких-либо оснований называла США своим партнером, но на сегодняшний день Штаты стали самым опасным оппонентом Москвы. Со временем страна смогла укрепить свои позиции, но на данный момент США до сих пор остаются опасным и непримиримым геополитическим оппонентом РФ.

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