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Сохранение Владимиром Путиным новых регионов РФ станет причиной унижения Запада. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на британского полковника в отставке Ричарда Кемпа.

"Это, очевидно, стало бы катастрофой для Украины, а также поражением НАТО. Для Путина это стало бы победой", – заявил Кемп.

Он добавил, что сохранение РФ территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей закроет Киеву путь в Североатлантический альянс. По его словам, униженные западные государства будут вынуждены попытаться минимизировать свой ущерб.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер выразил мнение, что российский лидер переживет любого президента США и одержит победу в конфликте на Украине.

Он отметил, что американская сторона не смогла свергнуть власти РФ за счет спровоцированного ими украинского противостояния. Риттер добавил, что этот конфликт завершится лишь уничтожением киевского режима и ВСУ.

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