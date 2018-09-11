Международный уголовный суд ответил на угрозу Вашингтона ввести санкции

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Международный уголовный суд (МУС) выпустил заявление, в котором говорится, что будет продолжать свою работу согласно принципам верховенства права. Данное заявление было сделано после угроз США ввести санкции, передает Reuters.

"МУС как суд будет непреклонно продолжать свою работу в соответствии с принципами и общей идеей верховенства права", – говорится в заявлении МУС.

Ранее сообщалось, что советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон предпримет всевозможные меры для защиты своих граждан от преследования со стороны Международного уголовного суда.

Власти США посчитали злоупотреблением обращение Ирана в Международный суд ООН в связи с возобновлением санкций. По словам госсекретаря США Майкла Помпео, Иран таким образом вмешивается в право Вашингтона восстанавливать те или иные ограничения.