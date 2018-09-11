США пригрозили санкциями Международному уголовному суду

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Белый дом предпримет всевозможные меры для защиты своих граждан от преследования со стороны Международного уголовного суда (МУС).

"Мы не будем сотрудничать с МУС, не будем помогать МУС и, конечно, мы не присоединимся к МУС", – заявил Болтон, выступая в Вашингтоне.

Болтон уточнил, что, в частности, это касается попыток суда преследовать военных США за преступления в Афганистане, передает РИА Новости.

Он отметил, что США рассмотрят возможность принятия мер в Совете Безопасности ООН по ограничению полномочий суда. В том числе речь идет об ограничении юрисдикции МУС над гражданами США.

"Мы подвергнем санкциям их активы, мы будем преследовать их по уголовному законодательству США", – добавил Болтон.

МУС был создан в 2002 году. В его компетенцию входит преследование лиц, ответственных за геноцид, преступления против человечества и военные преступления.

США ранее посчитали злоупотреблением обращение Ирана в Международный суд ООН в связи с возобновлением санкций. По словам госсекретаря США Майкла Помпео, Иран таким образом вмешивается в право Вашингтона восстанавливать те или иные ограничения.

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