Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуме разрабатывают стандарты организации по эффективной работе с мигрантами. Об этом заявила член комитета ГД по делам национальностей Анастасия Удальцова на круглом столе "Развитие целевой подготовки и организованного привлечения в Россию востребованных иностранных работников" в Общественной палате РФ.

"В настоящий момент рабочая группа разрабатывает правильные стандарты, которые должны принимать на добровольной основе операторы услуг в сфере трудовой миграции, члены такой саморегулируемой организации", – передает РИА Новости слова Удальцовой.

Она отметила, что речь идет об ответственности за качество услуг, которые оказывает работодатель по поиску, подбору и привлечению востребованных мигрантов, а также о качестве услуг для трудового мигранта.

По словам Удальцовой, работодатели смогут предоставлять информацию трудовым мигрантам об условиях работы и быта на территории России. Также они могут посодействовать в оформлении необходимой документации, оказывать помощь в решении появляющихся проблемных вопросов.

Чтобы уменьшить финансовые барьеры предлагается сократить затраты на оформление разрешительных документов и максимально уменьшить или исключить НДФЛ. Имеется в виду, что работодатель должен будет уплачивать за них налоги, сказала Удальцова.

Также она заявила о необходимости закрепить ответственность трудового мигранта за несогласованную смену работодателя. По ее мнению, целесообразно сформировать площадки в государствах выезда, где будет целевая подготовка и мигранты смогут пройти проверку на соответствие профтребованиям работодателя.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект, предполагающий снижение с 18 до 14 лет возраста, с которого мигранты сдают обязательный экзамен по русскому языку при получении российского гражданства. Сейчас фракция "Справедливая Россия – За правду" занимается проработкой ряда законопроектов, которые будут необходимы для приведения миграционной политики в "актуальное состояние".