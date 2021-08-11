Москва ждет реакции международного сообщества на националистические заявления Киева

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Россия ждет оценок от европейских чиновников и представителей международных организаций националистических высказываний украинских политиков. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"Будем с нетерпением ждать от европейских политиков, которые отстаивают права человека и принципы толерантности, оценок националистических высказываний украинского руководства", – говорится в сообщении.

В министерстве также отметили, что политика Украины по насаждению идеологии национальной нетерпимости вызывает беспокойство.

Кроме того, заместитель директора департамента информации и печати МИД России Николай Лахонин заявил, что у РФ вызывает беспокойство ситуация в сфере безопасности на востоке Украины. По его словам, западные покровители Киева ничего не предпринимают, чтобы прекратить войну в Донбассе.

"С начала августа Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала порядка тысячи случаев нарушения режима прекращения огня. По информации Донецка и Луганска, жертвами обстрелов стали более десяти человек, включая гражданских лиц", – заявил он.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников заявил, что Киев обратился к Белому дому с просьбой разместить на территории Украины силы ПВО США. По его словам, это необходимо для того, чтобы обезопасить страну от угрозы России, которая якобы собирается разместить в Крыму ядерное оружие.