Россотрудничество сменит название

Фото: rs.gov.ru
Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков анонсировал смену названия агентства.
"Сеть наших РЦНК, ужасная аббревиатура, в принципе, как и само слово "Россотрудничество", его очень сложно выговорить любому иностранцу. Это тоже нужно провести работу по, извините за птичье слово, ребрендингу", – цитирует его РИА Новости.
По словам Примакова, если Россотрудничество хочет быть символом добродушия, дружбы и открытости, оно должно быть таковым в названии. Он указал на необходимость наполнить работу РЦНК большей пользой для людей.
Руководитель Россотрудничества также считает, что работа РЦНК должна быть обеспечена по клубной системе – по примеру русских клубов, доступных для людей, которые хотят общения с Россией всегда.
В июне Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков был назначен главой Россотрудничества. С начала 2000-х он работал журналистом на радиостанции "Эхо Москвы", в ТАСС и журнале "Коммерсант-Деньги", затем был корреспондентом на НТВ и Первом канале. Является внуком Евгения Примакова, возглавлявшего правительство РФ в конце 90-х.
В июле в Россотрудничестве была инициирована проверка Генпрокуратуры. Там уточнили, что процедура проводится в плановом режиме.
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