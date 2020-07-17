В Россотрудничестве назвали плановой проверку со стороны Генпрокуратуры

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

В Россотрудничестве была инициирована проверка Генпрокуратуры. Об этом сообщает РИА Новости.

В федеральном агентстве заявили, что процедура проводится в плановом режиме.

"Это обычная плановая проверка Генпрокуратуры", – заявили в пресс-службе учреждения.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сотрудники Генпрокуратуры начали в Россострудничестве антикоррупционную проверку. В частности, они якобы передали запросы по ряду документов.

В начале июля решением Тверского суда Москвы был арестован начальник управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаил Попов. Мужчину подозревают в мошенничестве на сумму около 50 миллионов рублей.

