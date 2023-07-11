Американский "самолет Судного дня" приземлился в Вильнюсе

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Перед началом саммита Североатлантического альянса в Вильнюс прибыл американский "самолет Судного дня" Boeing 747-E4B. Об этом сообщает RT.

Днем ранее воздушное судно стартовало из города Кэмп-Спрингс в штате Мэриленд. В Вильнюсе оно приземлилось рано утром во вторник, 11 июля.

Этот самолет был создан в качестве машины "Судного дня" – мобильного резервного командного пункта Пентагона на случай ядерной войны.

Саммит НАТО пройдет 11–12 июля. На мероприятие прибудут лидеры всех стран Альянса, в том числе президент США Джо Байден.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предрекла начало спектакля в поддержку Киева на этом саммите. По ее мнению, вокруг собрания НАТО уже сейчас проходит массированная подготовка к этому. СМИ распространяют разные статьи, а страны объявляют новые сборы помощи Украине.

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