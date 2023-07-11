В ЛНР заявили, что в украинской армии выросло количество женщин

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В зоне ответственности Южного военного округа в Донбассе заметили рост количества женщин-военнослужащих в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.

"На данный момент их процентное соотношение составляет порядка 30%", – поделился он со ссылкой на свои источники.

По словам Марочко, среди женщин-бойцов в украинской армии есть как офицеры, так и рядовой состав.

В марте российский министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в специальной военной операции на Украине принимают участие 1,1 тысячи женщин-военных. По словам главы ведомства, каждая третья из них была представлена к государственным наградам.

Министр поблагодарил их за добросовестную работу, профессионализм и ответственность. На тот момент он заявлял, что в общей сложности в Вооруженных силах РФ состоят свыше 39 тысяч женщин.

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