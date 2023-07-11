БМПТ "Терминатор" выпустил 400 снарядов по позициям ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Экипаж российской боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" Южной группировки Вооруженных сил РФ выпустил 400 снарядов по позициям украинской стороны под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира экипажа.

Он отметил, что бойцы РФ были на расстоянии четырех километров от противника на закрытой огневой позиции. Они работали с 30-го калибра осколочно-фугасными и бронебойно-трассирующим снарядами.

Командир экипажа уточнил, что работа велась ночью, так как в темноте при помощи тепловизорного оборудования легче обнаружить технику, живую силу и укрепления противника. По тяжелой и легкобронированной технике удар наносится из противотанкового ракетного комплекса, заключил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ уничтожили в Николаеве склад украинской армии с дальнобойными ракетами западного производства, которые используют на самолетах. По сообщениям местных жителей, даже через 12 часов были замечены пожарные машины, которые двигались в сторону расположенной там военной части.

До этого российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили пять украинских ракет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-200. Также ВСУ безуспешно попытались наступить на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях.



Минобороны РФ показало боевую работу машины поддержки танков "Терминатор"