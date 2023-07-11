Российская армия уничтожила склад ВСУ с западными авиаракетами

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ уничтожили в Николаеве склад украинкой армии с дальнобойными ракетами западного производства, используемыми на самолетах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора подполья в этом городе Сергея Лебедева.

"Этими ракетами вооружали украинские самолеты на стоящем рядом аэродроме Николаевского авиаремонтного предприятия – НАРП. По сообщениям местных жителей, даже через 12 часов были замечены пожарные машины, которые с сиренами двигались в сторону расположенной там военной части", – отметил он.

На кадрах можно заметить яркую вспышку, которая произошла в 00:58 по местному времени 10 июля. По данным Лебедева, камера, которая зафиксировала ее, располагалась примерно в десяти километрах от уничтоженного склада.

Координатор подполья добавил, что глава Николаевской областной администрации Виталий Ким заявлял об "ударе по объекту инфраструктуры, вероятно, ракетой "Искандер-М" около 01:00 по московскому времени". Лебедев рассказал, что власти не успели включить тревогу при прилете по военному складу. Сейчас они через прессу просят жителей срочно сдать кровь, утверждая, что пострадавших и погибших нет.

Ранее представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что ВС России нейтрализовали на донецком направлении около 500 бойцов ВСУ. Кроме того, они уничтожили три танка, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и гаубицу Д-30.

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