Участок Сокольнической линии метро закроют с 17 июля по 8 августа

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

09:07

Китай пригрозил США ответными мерами из-за внесения китайских компаний в черный список

политика за рубежом

Фото: depositphotos/JaneUK

Китай выразил решительный протест США и пообещал принять необходимые меры для защиты своих законных интересов в связи с внесением 23 китайских компаний в черный список, сообщает РИА Новости.

Так в Китае отреагировали на решение Минторга США внести в черный список свыше 30 иностранных предприятий, в том числе ряд китайских компаний.

Одним из них приписали причастность к нарушениям прав человека и использованию высокотехнологичного наблюдения в отношении уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства в Синьцзян- Уйгурском автономном районе Китая. Другие же компании КНР обвинили в деятельности, противоречащей национальной безопасности и внешней политике США.

Пекин назвал это необоснованным давлением на китайские компании и серьезное нарушение международных экономических и торговых правил. Китай решительно выступил против этого.

"США, обобщая концепцию национальной безопасности, злоупотребляя мерами экспортного контроля, игнорируя факты, вновь под предлогом прав человека включили 23 китайские организации в негативный список", – говорится в сообщении китайских властей.

Торговое ведомство Китая потребовало США немедленно исправить эти действия и пригрозило ответными мерами.

9 июля Минторг США внес в черный список и несколько российских компаний и физических лиц. Причиной таких мер стали попытки приобрести товары для целей, противоречащих нацбезопасности и внешней политике Соединенных Штатов.

Ограничения коснулись ООО "Тесон", группы компаний "Радиант", ООО "ТрейдКомпонент" и трех связанных с ними лиц. В черный список также оказались внесены несколько компаний из других стран. Всего там насчитывается 30 компаний.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать