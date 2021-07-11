Китай пригрозил США ответными мерами из-за внесения китайских компаний в черный список

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Китай выразил решительный протест США и пообещал принять необходимые меры для защиты своих законных интересов в связи с внесением 23 китайских компаний в черный список, сообщает РИА Новости.

Так в Китае отреагировали на решение Минторга США внести в черный список свыше 30 иностранных предприятий, в том числе ряд китайских компаний.

Одним из них приписали причастность к нарушениям прав человека и использованию высокотехнологичного наблюдения в отношении уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства в Синьцзян- Уйгурском автономном районе Китая. Другие же компании КНР обвинили в деятельности, противоречащей национальной безопасности и внешней политике США.

Пекин назвал это необоснованным давлением на китайские компании и серьезное нарушение международных экономических и торговых правил. Китай решительно выступил против этого.

"США, обобщая концепцию национальной безопасности, злоупотребляя мерами экспортного контроля, игнорируя факты, вновь под предлогом прав человека включили 23 китайские организации в негативный список", – говорится в сообщении китайских властей.

Торговое ведомство Китая потребовало США немедленно исправить эти действия и пригрозило ответными мерами.

9 июля Минторг США внес в черный список и несколько российских компаний и физических лиц. Причиной таких мер стали попытки приобрести товары для целей, противоречащих нацбезопасности и внешней политике Соединенных Штатов.

Ограничения коснулись ООО "Тесон", группы компаний "Радиант", ООО "ТрейдКомпонент" и трех связанных с ними лиц. В черный список также оказались внесены несколько компаний из других стран. Всего там насчитывается 30 компаний.