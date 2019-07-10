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05:27

Пять иранских катеров пытались задержать британский танкер

политика за рубежом

05:27

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Фото: РИА Новости/Alex Hicks

Пять малых кораблей потребовали остановить британский нефтяной танкер в Персидском заливе. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США.

Предполагается, что корабли принадлежат армии Ирана. По словам официальных лиц, иранцы приказали танкеру изменить курс и остановиться. Однако фрегат сопровождения ВМС Великобритании пригрозил кораблям, и те пропустили танкер.

Ранее Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением в случае атаки против Соединенных Штатов. Высказывание американского президента стало ответом на слова иранского коллеги Хасана Роухани, который заявил, что американскую администрацию "охватила умственная неполноценность".

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политика за рубежом

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