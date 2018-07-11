Владимир Путин встретился с премьер-министром Израиля Нетаньяху

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Владимир Путин встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Президент заявил, что отношения России и Израиля позитивно развиваются в экономической, политической и военной сферах, а также в области гуманитарного сотрудничества.

"Двусторонние отношения развиваются у нас весьма позитивно", – цитирует Путина ТАСС.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху планировал обсудить с президентом РФ ситуацию в Сирии, где продолжаются бои между правительственными войсками и оппозицией. Иногда военные действия приводят к инцидентам на границе с Израилем.

Россия является активным участником процесса мирного урегулирования конфликта в САР.