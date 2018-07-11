В Госдуме ответили на заявление эстонского полковника о "победе" над российской армией

11 июля, 19:02
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин отреагировал на слова командующего подразделением по спецоперациям Сил обороны Эстонии полковника Рихо Юхтеги о том, что страна окажет достойное сопротивление в случае вторжения русских солдат, передает RT.
"Подобные вопросы со стороны Прибалтики появились путем обмана после распада СССР. Латвия и Эстония утверждали, что в приходом независимости все будут равны и смогут пользоваться гражданскими правами и выгодами от независимости этих республик. После этого они стали громче всех кричать: "Держи вора!" Они боятся реакции со стороны России и приписывают нам те намерения, которых у нас нет, тем самым рассчитывают на то, что их собственные прегрешения будут списаны под впечатлением от мифической русской угрозы", – прокомментировал Затулин.
Политик также отметил, что у Эстонии нет достаточных ресурсов для противостояния России.
"По поводу их выдающихся военных талантов, которые помогут им "уничтожить и разгромить", то я бы хотел получить ссылку хоть на какой-то исторический факт, когда они бы проявили эти свои воинские дарования", – заключил депутат.
Ранее эстонский полковник описал сценарий, который поможет разгромить русскую армию в случае военного конфликта. По его словам, как только войска России доберутся до Таллина, они будут отрезаны от всех коммуникаций.
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