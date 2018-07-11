Эстонский полковник описал сценарий разгрома российской армии

11 июля, 16:53
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Представители спецподразделения эстонской армии пригрозили разгромить российские Вооруженные силы в случае конфликта между странами, заявление сделал полковник Рихо Юхтеги.
По его словам, войска РФ доберутся до эстонской столицы за два дня, но после этого вошедшие в Таллин соединения будут отрезаны от всех коммуникаций, сообщают "Аргументы недели". При этом стрелять в россиян будут из-за каждого угла, заявил Юхтеги.
Эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов полагает, что такие высказывания в прибалтийских странах служат для укрепления позиций руководства государств. "Они ориентированы на сотрудничество с Европой и выполнение функций той подрывной точки во взаимоотношениях с Россией, которую они играют сейчас. Мне представляется, что ведущаяся пропаганда – прямой ответ на настроение населения, которое уже не приемлет эту политику", – цитирует Соколова RT.
Прибалтика живет за счет дотаций от Европы, с 2020 года их объем могут уменьшить, поэтому антироссийская риторика – это способ заработка для этих стран, пояснил эксперт. Он добавил, что у России нет мотивов нападать на другие государства.
Ранее экс-глава Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что Россия может лишиться нескольких крупных городов, включая Санкт-Петербург, Омск и Томск, если решит атаковать прибалтийское государство.
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