Меркель отреагировала на заявление Трампа о зависимости Германии от России

11 июля, 15:39
Фото: АР/DPA/Bernd von Jutrczenka
Канцлер Германии Ангела Меркель отреагировала на слова президента США Дональда Трампа о том, что ФРГ находится под контролем России из-за строительства газопровода "Северный поток-2".
На саммите НАТО Меркель отметила, что сама застала те времена, когда часть страны контролировалась СССР. При этом канцлер ФРГ напомнила, что ситуация изменилась, и сейчас Германия – это "объединенная и свободная" страна. "И поэтому мы можем сказать, что мы можем проводить свою собственную независимую политику и принимать наши собственные решения", – цитирует Меркель Интерфакс.
Она также подчеркнула, что Германия не только многим обязана НАТО, но и многое делает для Альянса. По словам Меркель, немецкий военный контингент – второй по величине в НАТО.
Комментируя заявление Трампа о зависимости Германии от России из-за поставок газа, замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов пояснил, что Вашингтон воспринимает ФРГ как свою колонию.
Ранее Дональд Трамп раскритиковал страны-участницы НАТО, которые одобрили строительство газопровода "Северный поток-2". По мнению американского лидера, в сфере газовых поставок Германия становится заложницей России.
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