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Президент Молдавии Игорь Додон аннулировал указ о роспуске парламента Молдавии. Об этом сообщает РИА Новости.

Додон заявил, что решение вице-председателя Демократической партии Павла Филипа о роспуске парламента и досрочных выборах не соответствует нормам конституции.

В начале июня партия социалистов Молдавии президента Игоря Додона и проевропейский блок ACUM сформировали новое правительство. Конституционный суд объявил эти решения незаконными.

Парламент в ответ заявил о попытке находившейся ранее у власти Демократической партии через суд узурпировать власть. При этом Россия, США и Евросоюз поддержали формирование коалиции.

9 июня Конституционный суд Молдавии временно отстранил от должности президента Игоря Додона. Суд объяснил свое решение тем, что президент отказался подписать указ о роспуске парламента и выполнить решение КС. Суд поручил действующему премьеру Павлу Филипу временно исполнять обязанности президента.

