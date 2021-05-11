Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Сотрудник посольства Румынии объявлен персоной нон грата в ответ на высылку из Бухареста российского дипломата. Об этом сообщили в МИД РФ.

11 мая посла Румынии Кристиана Истрате пригласили в российский МИД России, где ему вручили ноту об объявлении персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны при посольстве страны капитана Илиеску. Ему предписано покинуть территорию России в течение 72 часов.

Уточняется, что такой шаг предпринят российской стороной в ответ на ничем не обоснованное объявление румынской стороной 26 апреля персоной нон грата помощника военного атташе при посольстве России в Бухаресте.

Ранее стало известно, что власти Болгарии приняли решение объявить персоной нон грата одного сотрудника российского посольства в Софии.

До этого прокуратура Болгарии заявила о причастности шестерых россиян к организации четырех взрывов на оружейных заводах. Речь идет о предприятиях, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву. Уточнялось, что взрывы были организованы в период с 2011 по 2020 год.

Также трех граждан РФ обвинили в попытке отравления главы EMKO фосфорорганическим веществом, они объявлены в международный розыск.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя обвинения Болгарии, заявил, что так можно дойти и до подозрений в убийстве эрцгерцога Фердинанда, которое стало поводом для развязывания Первой мировой войны.

